Come è accaduto l’anno scorso, anche l’edizione 2021 del festival popolare più grande del mondo, l’Oktoberfest di Monaco di Baviera, è annullato a causa del coronavirus. Lo scrive la Dpa citando fonti del governo locale, dopo un incontro a cui ha partecipato anche il presidente del Land Markus Soeder e in cui si è decisa la disdetta della prossima edizione della grande festa della birra.

Tuttavia, sostiene la Bild, la kermesse è pronta a “spostarsi” a Dubai. In realtà, quello organizzato negli Emirati sarebbe solo una “copia” dell’evento ufficiale.

Oktoberfest si sposta a Dubai, pronti sei mesi di festa

Si tratterrebbe come detto di una “copia” della grande festa di Monaco di Baviera. In ogni caso, l’Oktoberfest di Dubai prenderebbe il via il 7 ottobre 2021, a mezzogiorno, e sarebbe ospitato in 32 tendoni. Una versione “XXL”, secondo quanto scrive Bild, su oltre 420.000 metri quadrati nei pressi del quartiere di Dubai Marina, una delle zone più chic e frequentate di Dubai, con il suo porto turistico (il più grande del mondo) e la sua magnifica spiaggia.

La festa andrebbe avanti per sei mesi (da mezzogiorno a mezzanotte) e il costo del progetto è stimato attorno ai 50 milioni di euro. Charles Blume, a capo del mercato di Natale di Berlino e uno degli organizzatori dell’Oktoberfest Dubai, ha confermato l’evento a Spiegel Online.

“L’alcol sarà permesso sul terreno del festival, ma i partecipanti saranno obbligati a prendere dei bus navetta per tornare ai loro hotel e non camminare per la città, un compromesso per rispettare sia la cultura emiratina che quella tedesca”, ha detto Blume.