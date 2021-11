L’Olanda reintroduce una serie di misure anti-Covid a causa dell’aumento dei casi. Lo ha annunciato il premier Mark Rutte.

Olanda torna a restrizioni per l’aumento dei casi Covid

Tra le misure annunciate dal governo c’è il ritorno al distanziamento sociale (un metro e mezzo) e il ritorno dell’obbligo di indossare la mascherina nelle stazioni ferroviarie e nei musei ma anche per gli studenti universitari – quando si spostano all’interno degli istituti – e per chi lavora a contatto con altre persone, come i parrucchieri. Il Green Pass – finora richiesto solo nei ristoranti al chiuso – sarà obbligatorio anche per accedere ai musei e ai dehors di bar e ristoranti. Torna ad essere raccomandato lo smart working.

“Se non siete vaccinati ripensateci”, ha sottolineato Rutte annunciando in una conferenza stampa le misure. Da qui al 12 novembre il governo olandese monitorerà i numeri di ricoveri e terapie intensive e non sono escluse nuove restrizioni.

Il Covid in Europa: la situazione

In Europa a preoccupare sono i Paesi dell’Est. In Russia il conto dei morti continua la sua cavalcata (1.178 oggi). Settecento i decessi in Ucraina, stato con 42 milioni di abitanti. In Bulgaria, dove gli abitanti sono appena 7 milioni, sono stati registrati 310 (dato simile a quello del Regno Unito dove gli abitanti sono 65 milioni). In Romania (19 milioni di abitanti) le vittime sono state 322 in 24 ore. Record in Grecia (10 milioni di abitanti) con 6.700 contagi nell’ultima giornata.