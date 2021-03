Una bomba è esplosa la mattina di mercoledì 3 marzo vicino a un centro di screening anti Covid a Bovenkarpsel, nell’Olanda settentrionale. Lo ha reso noto la polizia aggiungendo che non si segnalano feriti. “Vicino al centro di screening del servizio sanitario pubblico locale a Bovenkarspel, un ordigno è esploso alle 6:55 del mattino. Alcune finestre sono state distrutte, non ci sono feriti. La polizia sta indagando. Il perimetro è stato delimitato”, si legge nel comunicato della polizia.

Aggiornamento ore 10:07.

Secondo la polizia l’esplosivo è stato piazzato vicino al centro volutamente. Non è chiaro ancora cosa sia esploso, ma si è trattato di “qualcosa di metallico”, ha detto il portavoce della polizia, secondo quanto riportano i media internazionali. L’agenzia di stampa Afp ricorda che in gennaio un centro per lo screening del Covid è stato dato alle fiamme nel villaggio di Urk, nella provincia del Flevoland (nordest).