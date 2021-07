Olanda, boom di contagi in una settimana (+500%). Diffusione del virus soprattutto in bar e ristoranti (foto ANSA)

In Olanda i nuovi contagi sono cresciuti del 500% nell’ultima settimana portando il tasso di positività al 13.4%. Lo ha reso noto, secondo quanto riportato dai media locali, l’Istituto nazionale per la salute pubblica (Rivm). E’ il maggior incremento registrato da quando, nel giugno del 2020, sono stati avviati test di massa per tracciare la positività della popolazione.

Olanda, tasso di positività cresciuto quasi del 10%

La settimana precedente il tasso di positività si era attestato sul 4,6%. Tra una settimana e l’altra comunque il numero di tamponi effettuati è praticamente raddoppiato superando i 370 mila. Particolarmente alta la diffusione dei contagi registrata tra i più giovani, cioè nella fascia di età compresa tra i 18 e i 29 anni.

Secondo i dati raccolti da Rivm, la maggiore quota dei contagi (il 37%) è avvenuta nei bar e nei ristoranti, il 16% durante la visita a un’altra famiglia e il 15% per aver partecipato a una festa. Sui 51.957 positivi accertati durante la rilevazione settimanale, 2269 avevano effettuato un viaggio all’estero negli ultimi 14 giorni e tra questi quasi 800 si erano recati in Spagna.