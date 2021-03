Olanda, esperimento in una discoteca di Amsterdam per studiare come il Covid si trasmette nei luoghi affollati

In Olanda una discoteca di Amsterdam, lo Ziggo Dome, ha sperimentato le dinamiche di una serata ai tempi del Covid. Il pubblico, circa 1300 persone, tutte negative, è stato diviso in gruppi così da formare bolle separate. Tutti hanno così potuto ballare a distanza di sicurezza e indossando le mascherine.

Ruud Verdaasdonk, ricercatore dell’Università di Twente ha spiegato così l’esperimento denominato Fieldlab: “Abbiamo un preparato fluorescente, non è tossico, che le persone possono bere come una birra. E quando cantano le gocce vengono sprigionate attorno a loro”. Un modo per poter rilevare a occhio nudo, la gittata della saliva.

Agli ospiti della discoteca è stata misurata la febbre durante la serata e a volte sono stati anche sottoposti a tamponi improvvisati. Si muovono inoltre con un sensore che rileva il numero di contatti avuti.

Si balla in discoteca, ma è un esperimento sul Covid

L’evento fa parte di una serie di esperimenti condotti da Fieldlab, un’iniziativa dell’industria degli eventi e del governo per valutare come possano svolgersi eventi pubblici in sicurezza con gruppi più grandi, quando la situazione della pandemia sarà più sotto controllo.

Il sistema era il seguente: gli ospiti sono stati divisi in cinque “bolle” di 250 persone, più un gruppo di 50. Per ogni bolla si applicavano regole diverse: alcuni con mascherina, altri senza. L’obiettivo dell’esperimento è valutare quale soluzione è la migliore per eventi di grande portata.