ROMA – In controtendenza con le legalizzazioni della marijuana che negli Usa hanno portato in alcuni stati alla totale depenalizzazione anche per l’uso ricreativo, l’Olanda sta pensando di reintrodurre limiti e divieti. Nel paradiso dello spinello libero, che attira turisti da tutto il mondo sedotti dalla tradizionale tolleranza olandese, i residenti sono stanchi.

L’Aja, per esempio, sarà la prima città dei Paesi Bassi a vietare il consumo di cannabis nel centro città e in tredici luoghi pubblici, tra cui la stazione ferroviaria e le principali zone dello shopping. La polizia sta distribuendo volantini informativi ovunque che annunciano stop e sanzioni, in applicazione della delibera del sindaco della città. Che è giunta, a quanto pare, al punto di non sopportazione: troppo rumore, troppa puzza di erba nell’aria, residenti e turisti “non” dello sballo hanno fatto sentire la loro voce.

Più in generale quella che appare in crisi è la politica cosiddetta “gedoogbeleid”, l’approccio tollerante al consumo di droghe leggere. E non solo. Nella capitale Amsterdam, per esempio, a rischiare è il popolare quartiere a luci rosse, dove a esser tollerata è una prostituzione governata e, secondo i propositi iniziali, sicura, nel senso igienico e di rispetto verso le donne. Sembra non sia andata così, riferisce Il Giornale.