L’AIA, OLANDA – Un uomo ha accoltellato tre persone a L’Aia. Ancora non è chiaro se si tratta di terrorismo. L’aggressore è stato arrestato. Secondo gli agenti l’uomo era noto alle forze dell’ordine per problemi psichiatrici. I feriti sono stati trasportati in ospedale.

Le informazioni sono ancora frammentarie. Secondo alcune testimonianze l’uomo avrebbe gridato “Allah Akbar”.

L’aggressore, che ha colpito la prima persona in un bar per poi uscire e ferire le altre due, è stato poi fermato dalla polizia, dopo essere stato ferito alle gambe.

Tutto si è svolto sulla Johanna Westerdijkplein, vicino alla Haagse Hogeschool. La prima aggressione è avvenuta nel locale Nova Cafè, dove la prima vittima è stata colpita, riferiscono testimoni, almeno “cinque volte”. Uscito dal locale, l’uomo ha pugnalato le altre due persone. Su Twitter circola un’immagine del presunto accoltellatore: fotografato a terra, ferito alle gambe, circondato dalla polizia e dagli evidenti caratteri mediorientali.

L’Aia, in olandese Den Haag, è una città di circa 500.000 abitanti dei Paesi Bassi, sede del parlamento e del governo dello Stato, pur non essendone la capitale.

IN AGGIORNAMENTO

