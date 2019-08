ROMA – Open Arms ha soccorso “altre 39 persone in acque internazionali”. Lo rende noto la stessa Ong spagnola, rinnovando la richiesta di “un porto sicuro”.

L’imbarcazione, da giorni ferma al largo di Lampedusa con 121 migranti a bordo, era stata allertata nella notte per la nuova operazione di salvataggio.

La nave che in queste ore ha ricevuto a bordo la visita di Richard Gere e Chef Rubio, si trova da una settimana nel Mediterraneo centrale non molto lontano da Lampedusa in attesa di un porto sicuro dove sbarcare 121 migranti a cui si sommano ora i 39 nuovi migranti soccorsi.

Italia e Malta hanno detto no e così la nave ha chiesto aiuto direttamente a Spagna, Francia e Germania per trovare una soluzione.

“La Open Arms – sottolineavano fonti del Viminale nella giornata di ieri, venerdì 9 agosto – è una nave che batte bandiera spagnola e, di conseguenza, “migranti che sono a bordo sono sotto la diretta responsabilità di Madrid. La linea del governo non cambia e, dunque, non verrà concesso l’ingresso nelle acque italiane alla nave anche a fronte del ricorso presentato dalla Ong alla procura dei minori”.