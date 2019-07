ROMA – E’ in corso una operazione internazionale contro il doping coordinata dai Carabinieri del Nas e da Europol. L’operazione, denominata “Viribus”, è la più vasta di sempre in questo campo. Nel mirino anche una organizzazione che operata tra Italia e Romnia.

I numeri dell’operazione: sequestrate sostanze dopanti per 3,8 milioni, arrestate 234 persone, oltre mille indagati, scoperti nove laboratori clandestini, di cui uno anche in Italia, nel Salernitano, dove i carabinieri hanno sequestrato un laboratorio clandestino per la produzione di sostanze stupefacenti e dopanti. Seicento gli atleti controllati, di cui 19 sono risultati positivi.

Nel complesso l’attività investigativa ha consentito di disarticolare 17 gruppi criminali coinvolti nel traffico internazionale di sostanze dopanti, individuare e sequestrare 9 laboratori clandestini per la produzione di sostanze illecite e farmaci contraffatti. L’operazione è stata lanciata dai Carabinieri del Nas e da Europol nel mese di ottobre 2018 nel corso di un incontro al Ministero della Salute.

Fonte: Ansa.