ROMA – AAA Cercasi degustatori di cioccolato e cacao. E c’è pure da meravigliarsi che facciano fatica a trovarli. A pubblicare il goloso annuncio è stato il colosso alimentare Mondelez Internazional, che produce i biscotti Oreo e gli snack Cadbury. L’azienda ha fatto sapere di essere alla ricerca di alcune posizioni lavorative e uno di questi è risultato essere irresistibile: il degustatore di cioccolato.

La figura richiesta si dovrà occupare di valutare la qualità del prodotto. Queste le caratteristiche indispensabili per sperare di essere assunti: “Una grande passione per i dolci e papille gustative perfettamente funzionanti; capacità di esprimere un’opinione onesta; desiderio di testare prodotti originali; buone doti comunicative e ottima conoscenza della lingua inglese”.

Anche gli orari di lavoro sono incredibilmente allettanti: dal martedì al giovedì dalle 9 e 30 alle 12 oppure dal lunedì al giovedì dalle 15 alle 17. Ma la paga non è altissima. Più un secondo lavoro per chi già ha un contratto part time, che una vera prospettiva di carriera. La sede di lavoro è il campus di Whiteknights presso l‘Università di Reading, in Inghilterra.

Per i fortunati che saranno selezionati è previsto un periodo di formazione da un team di esperti.