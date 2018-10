LONDRA – Ha piedi e mani che sembrano le chele di un’aragosta. La protagonista di questa storia, una 94enne inglese, ha queste estremità per via di una malformazione alla nascita. L’anziana signora era andata in ospedale per via di un problema al tratto urinario. Mentre era in attesa che qualcuno la visitasse, i medici si sono accorti delle sue estremità deformate così hanno deciso di controllare anche mani e piedi della donna. Mentre i dottori la visitavano, la donna ha raccontato loro praticamente tutta la sua vita: ha raccontato di avere un figlio e tre nipoti che sono tutti sani, cioè non hanno da lei ereditato la condizione. A parte quel problema alle estremità, la donna era in piena forma.

I medici le hanno comunque diagnosticato una ectrodattilia. Si tratta di una condizione molto rara che si verifica ogni 18.000 persone. La condizione in questione può essere genetica o essere ereditata dai genitori. I dottori si sono accorti che la donna non aveva i pollici e solo due dita per ogni mano. Eppure, nonostante questa situazione, la donna ha sempre vissuto normalmente. Non solo: le mancavano anche le dita dei piedi. Due per ogni piede. E le due dita più piccole erano unite insieme a formare una sorta di chela di aragosta.

Alla donna sono state fatte delle lastre che hanno messo in evidenza il fatto che le ossa delle sue dita erano posizionate al posto giusto ma erano più corte del normale. Nei piedi, invece, mancavano completamente le ossa delle due dita centrali. “Ha condotto una vita normale nonostante quelle deformazioni serie”, i medici sono rimasti basiti. La cosa che più li ha scioccati è il fatto che la donna sia riuscita a lavorare a maglia.