PARIGI – Un grande incendio si è sviluppato a Notre-Dame, Parigi. Fiamme che hanno fatto crollare la parte superiore della guglia e pochi minuti dopo anche il tetto della cattedrale. Secondo le prime indicazioni, l’incendio ha avuto inizio nel sottotetto della cattedrale. In fiamme anche una delle due torri quadrangolari. Le operazioni sono difficilissime per l’imponenza della struttura e l’entità del rogo e il rogo sembra fuori controllo.

L’incendio è scoppiato alle 18.50 circa sull’impalcatura che serve per gli importanti lavori di restauro cominciati un anno fa e già destinati a durare fino al 2022. Grande emozione tra i passanti e le centinaia di turisti che vedono bruciare davanti agli occhi la cattedrale gotica completata nel XIV secolo, che non era mai stata colpita da un incendio prima d’ora.

Sono ancora ignote le cause: sembra che l’incendio sia collegato ai lavori di ristrutturazione che erano in corso nella struttura. E’ questa la prima idea che si sono fatti i pompieri accorsi sul posto. Per ora la polizia non ha escluso l’ipotesi dell’attentato. La Procura di Parigi ha aperto un fascicolo.

I parigini si uniscono ai turisti sul Lungosenna da cui si può vedere l’incendio in corso e seguono con il fiato sospeso la vicenda. I pompieri sono sulle scale e tentano di intervenire dall’alto per domare le fiamme.

Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha deciso di rinviare il discorso alla nazione che era inizialmente programmato per stasera, e si è recato sul posto. “Come tutti i nostri compatrioti, sono triste stasera di vedere una parte di noi andare in fiamme”, ha scritto Macron in un tweet.

La cattedrale, nel cuore della capitale francese, è una delle costruzioni gotiche più famose del mondo ed è il monumento storico più visitato d’Europa. Fu costruita dall’anno 1163 al 1344. La guglia attuale venne realizzata a partire dal 1860 dal falegname Bellu e dagli Ateliers Monduit su disegno di Eugène Viollet-le-Duc, realizzato ispirandosi alla cattedrale di Orléans: quella originaria, infatti, costruita nel 1250con la funzione di terzo campanile, era stata demolita tra il 1786 e il 1792. Proprio lo scorso anno la Chiesa cattolica francese aveva lanciato un appello per raccogliere fondi e avviare delle opere di restauro della struttura. L’incendio avviene nel primo giorno delle celebrazioni della Settimana Santa che portano a Pasqua. (fonte ANSA)

Gallery

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO