PARIGI – Tragedia in strada a Parigi. Tutto per una banale lite tra automobilisti. Un uomo è stato ucciso dall’autista di un pullman turistico che circolava sui Lungosenna, in pieno centro, dinanzi al Museo del Louvre.

Tutto è nato da un banale tamponamento; i due sono scesi dai rispettivi mezzi venendo alle mani, poi l’autista del pullman è risalito a bordo, ha ingranato la marcia e ha schiacciato l’automobilista contro un altro bus. Negativo il test dell’alcol. Sotto shock i turisti a bordo del pullman che hanno assistito alla scena.

Secondo le prime testimonianze, tutto ha avuto inizio con una leggero tamponamento sul Quai Voltaire, una parte del Lungosenna spesso paralizzata dal traffico, soprattutto da quando sono cominciati dei lavori che hanno drasticamente ridotto la carreggiata.

Nell’ingorgo, il pullman ha toccato leggermente l’auto che lo precedeva. Furioso, l’automobilista è sceso dall’auto, piazzandosi dinanzi all’autista del pullman. La situazione è presto degenerata e i due sono venuti alle mani, dinanzi allo sguardo sbigottito dei turisti all’interno del pullman.

Poi l’autista dell’autobus ha ripreso il volante, ha ingranato la marcia e ha schiacciato l’automobilista rimasto in strada contro un altro bus. Inutili i soccorsi chiamati sul posto.

La vittima, 56 anni, è morta sul colpo. L’inchiesta è stata affidata alla procura di Parigi. Fermato per omicidio doloso l’autista del bus, un parigino di 46 anni. Sottoposto al test alcolemico, è risultato negativo. “Dalle immagini della videosorveglianza si vede chiaramente la vittima, schiacciata come un sandwich, tra i due bus”, indica una fonte citata da Le Parisien. (Fonte: Ansa)