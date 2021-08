Parigi, nuovo limite di velocità in città: 30 km orari, finora si poteva andare fino a 50 (Foto d’archivio Ansa)

Cambia il limite di velocità a Parigi: da 50 km orari passa a 30 km orari. Praticamente in tutte le strade della capitale francese.

Parigi, nuovo limite di velocità: 30 km orari

Velocità limitata a Parigi, da questa mattina, a 30 chilometri orari in gran parte delle strade. La decisione del Comune parigino fa seguito ad analoghe decisioni adottate da Grenoble, Lille e Montpellier. Il provvedimento per limitare la velocità in città a 30 km/h, rispetto agli abituali 50 km/h, è stata adottata di comune accordo con la prefettura.

L’obiettivo è quello di migliorare la sicurezza stradale, far calare l’inquinamento acustico e adattare il funzionamento della capitale ai cambiamenti climatici. Così ha spiegato dall’assessore ecologista ai Trasporti, David Belliard.

Le eccezioni al limite di velocità a Parigi

La limitazione a 30 km/h era stata imposta già in 60% delle strade parigine, ma da questa mattina si applica a tutta la capitale, pur con qualche eccezione, come il boulevard des Maréchaux, due settori dei Lungosenna e alcune strade dei quartieri di Boulogne e Vincennes. Restano esentati anche alcuni grandi boulevard, come gli Champs-Elysées, avenue Foch, la rue Royale.

La velocità sulla circonvallazione attorno a Parigi, il boulevard Périphérique, resta con il limite a 70 km/h, nonostante il Comune avesse intenzione di farlo scendere a 50 km/h.