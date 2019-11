Parigi, studentessa italiana cade dalla finestra e muore

Blitz dice

Magistratura sta facendo faccia feroce ad ArcelorMittal: perquisizioni negli uffici e ipotesi di reati tosti assai, riassumibili in inganno fraudolento per distruggere l’acciaieria. Faccia feroce perché multinazionale prenda paura, ceda e si tenga l’ex Ilva. Avanza e cresce nel paese l’illusione della via giudiziaria allo stipendio e alla salute.