Il cadavere di una ragazzina di 12 anni è stato trovato in un baule nel 19° arrondissement di Parigi in via d’Hautpoul. Il baule è stato ritrovato vicino all’edificio in cui la vittima viveva. La polizia ha già arrestato quattro persone nell’ambito delle indagini ma il loro ruolo nella vicenda non è ancora noto.

Parigi, trovato in un baule il corpo senza vita di una ragazzina di 12 anni: aveva la gola tagliata

Secondo fonti della polizia citate dal sito di Le Parisien, la ragazza è stata ritrovata legata nella valigia e con la gola tagliata. Il corpo senza vita è stato rinvenuto rannicchiato e legato dentro un baule. La testa era coperta da nastro adesivo e le mani e i piedi legati. All’interno del baule sono stati sono anche i numeri “1” e “0” posati sul corpo senza alcuna spiegazione.

Il padre ha iniziato a preoccuparsi dopo che la figlia non è tornata a casa da scuola ieri pomeriggio. Ha quindi avvertito la moglie che si è recata nel tardo pomeriggio alla stazione di polizia per denunciarne la scomparsa. Al momento non sono state rese note le cause della sua morte.

La ragazzina viveva in un quartiere giudicato tranquillo

Il 19° arrondissement è un quartiere cosmopolita che si trova nel nord della città ed è giudicato tranquillo, con molto verde e “adatto alle famiglie“.

Il padre aveva visto uscire la figlia verso le 15 per andare a scuola. Le telecamere di sorveglianza del palazzo in cui viveva l’avevano poi ripresa mentre rientrava verso le 19. Al suo appartamento non è però mai arrivata. La polizia sta cercando di ricostruire cosa sia successo tra quell’ora e le 23 di ieri sera, quando è stato ritrovato il corpo dentro la valigia.