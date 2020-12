Passaporti “Covid free” in arrivo in Gran Bretagna: i cittadini negativi potranno muoversi liberamente (foto Ansa)

Nel Regno Unito potrebbero entrare in funzione i passaporti “Covid free” che consentiranno ai britannici negativi di muoversi liberamente, andare al pub, a scuola o al lavoro.

Il Governo ha concluso un contratto con due aziende per iniziare a lavorare su una nuova app che consentirebbe alle persone di dimostrare di essere negative.

Passaporto “Covid-free”, ecco in cosa consiste

Si tratta di un ssistema in base al quale alle persone negative verrà assegnato un codice QR sul cellulare, collegato a un passaporto digitale con la loro foto.

A seguito di un test negativo Covid, questo verrebbe aggiornato presso il centro di test e volendo entrare in un posto non dovranno fare altro che presentare il codice QR come prova, anche se il locale o il pub potrebbe rifiutare l’accesso senza un recente test negativo.

Non è chiaro tuttavia come le persone senza uno smartphone potranno dimostrare di essere negative.

Il Dipartimento della Salute ha riferito che non è stata presa alcuna decisione sull’introduzione del passaporto.

Critici attaccano: “E’ l’apartheid tra negativi e positivi”

Non mancano critiche all’iniziativa: secondo alcuni creerebbe un sistema di “apartheid” tra chi è positivo e chi è negativo.

Una fonte del Dipartimento della Salute ha affermato che si tratta di “un lavoro esplorativo” e il sistema non sarà introdotto a breve.

“Si tratta di cercare modi in cui potremmo usarlo in futuro”, ha detto la fonte al Daily Mail.

“Si sta cercando di capire se sia fattibile. “Non ci sono piani per introdurre passaporti Covid freedom”.

A novembre è stato firmato un contratto da 42 sterline con Netcompany Uk per una “Certificazione Covid-19/Passport MVP”.

La descrizione del contratto dice che è per lo sviluppo di “un prodotto minimo realizzabile con certificazione del test Covid-19 negativo”.

Si tratta di una versione semplice dell’app per dimostrare che sarebbe possibile svilupparla ulteriormente.

Un altro contratto, del valore di 34mila sterline, è stato stipulato con Hub Company. In questo caso le persone si iscriverebbero a un’app fornendo loro un codice QR personale (fonte: Sun).