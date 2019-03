LONDRA – Pensionati? Sì ma con nessuna intenzione di rimanere con le mani in mano: nel Regno Unito sono sempre di più le persone in pensione che guadagnano circa 33 euro al giorno per badare alle abitazioni e prendersi cura degli animali domestici in assenza dei proprietari. E’ il caso di Clive Noble, 72 anni, e la moglie Yolande, 67 anni che hanno guadagnato somme discrete lavorando per la Homesitter Ltd., hanno alloggiato in case di cura, bungalow e anche in una proprietà in stile gotico che sembra appartenesse al marchese di Queensbury.

I Noble, che vivono nello Shropshire, tornano regolarmente nella casa che possiedono nelle Midlands dove si prendono cura del loro cane, un bovaro del bernese. Yolande, pur ammettendo che a loro piace stare a casa, il nuovo lavoro “ci ha portato in posti dove non saremmo mai andati, ci fa sentire utili e mantiene attivi. Solo perché pensionati non vogliamo stare senza far niente”.

Clive aggiunge: “Non si tratta solo di risparmiare sul gas e sull’elettricità, ma badare alle case ci consente di viaggiare senza spese”. Alan Irvine, direttore generale della Homesitter Ltd, sostiene che “la maggior parte dei pensionati ha un budget fisso e molti dunque cercano di integrare la pensione. I nostri clienti apprezzano le capacità, l’affidabilità e l’esperienza dei pensionati”.

Fonte: Daily Mail