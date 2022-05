Per risparmiare smette di comprare (anche) la carta igienica: “Usiamo la stoffa” VIDEO

Nel Regno Unito, Amber Allen aveva un debito di £ 56.000 (circa 66.000 euro): per risparmiare ha smesso di comprare la carta igienica. Mentre per la maggior parte delle famiglie è qualcosa a cui è impossibile rinunciare, Amber Allen, insieme al marito Joseph e i tre figli, hanno deciso che si trattava di una spesa superflua.

Per risparmiare smette di comprare la carta igienica

“Negli ultimi tre anni anziché la carta igienica abbiamo usato la stoffa” ha dichiarato Amber in un video sul suo canale YouTube. “Abbiamo iniziato a farne a meno per diversi motivi, stavamo cercando di uscire da un debito di circa £ 56.000, dunque dal budget abbiamo eliminato tutto ciò che potevamo”. Secondo quanto riportato dal SUN, Allen ha annullato l’abbonamento a Netflix e ha smesso completamente di fare acquisti ” di qualsiasi tipo”, oltre a mangiare in modo frugale.

“Un giorno mi sono chiesta: perché usiamo la carta igienica? E’ come buttare il nostro denaro nel water”. Ha deciso di ricercare opzioni alternative alla carta igienica e si è imbattuta in salviettine di stoffa online, “non sono molte le persone che lo fanno”, ha ammesso la donna.

Non volendo sprecare soldi per l’acquisto delle salviettine, Amber ha tagliato i vestiti che non le piacevano o che erano rovinati, riutilizzandoli come salviettine igieniche di stoffa. Tuttavia, la super risparmiatrice ha scoperto che si consumavano “in modo velocissimo”, per cui ha iniziato a comprare coperte di flanella usate per bambini. In questo modo, nel giro di tre anni stima di aver risparmiato tra 700 e 1.200 sterline. La famiglia compra ancora la carta igienica, ma è solo per gli ospiti.

Carta igienica solo per gli ospiti

Allen ha detto scherzando: “Avevamo una regola: porta il tuo rotolo quando vieni a casa nostra”. Ma alla fine la famiglia ha deciso di essere più generosa e ha acquistato una confezione di carta igienica per gli ospiti. L’amante della sostenibilità ha spiegato che le persone che usano la stoffa, in bagno hanno un secchio con l’acqua “per mantenere le cose liquide” e lavano le salviettine a giorni alterni “in un carico separato dai vestiti”.

Ha aggiunto che il marito ha “fatto l’errore di lavare le salviette di stoffa con i nostri vestiti” e “li abbiamo dovute immergere nella vasca da bagno con il bicarbonato di sodio”. Amber non giudica chi usa la carta igienica ma ammette che “dopo aver usato per anni le salviette di stoffa ci stiamo un po’ stancando”.