LONDRA – A due giorni dal matrimonio della principessa Eugenie e dall’annuncio della gravidanza di Meghan Markle, Pippa Middleton è diventata mamma. La sorella minore di Kate Middleton, moglie del principe William, ha dato alla luce il suo primo figlio, un maschietto.

William e Kate, secondo una dichiarazione diffusa da Kensington Palace si sono detti “entusiasti” per la notizia. Pippa Middleton, 35 anni, ha sposato la scorsa primavera l’amministratore di hedge fund James Matthews.

L’annuncio è arrivato all’indomani della notizia che anche la duchessa del Sussex Meghan Markle e il principe Harry aspettano il loro primo figlio: ad appena cinque mesi dalle loro nozze da fiaba moderna Harry e Meghan sono in attesa di un bebè.

L’annuncio del “lieto evento“, anticipato per settimane dai pronostici dei tabloid, è apparso sul profilo Twitter di Kensington Palace nello stesso giorno in cui i futuri genitori sbarcavano nella lontana Australia per il loro primo viaggio ufficiale all’estero. Un po’ più al riparo dalla curiosità divorante e dalle pressioni dei media britannici.

La nascita è prevista per la primavera, più o meno in contemporanea con la Brexit, e sarà a suo modo un altro passaggio ‘storico’: perché il nascituro, ultimo ormai d’una serie di ‘Royal Babies’, è destinato a essere il primo erede (o la prima erede) di sangue reale con geni interraziali nella storia moderna delle dinastie dell’isola.

Il nuovo Royal Baby, primogenito nel casato cadetto dei Sussex, sarà settimo nella linea di successione al trono di Elisabetta II: dopo Carlo e William (padre e fratello maggiore di Harry), i tre principini figli di William e Kate Middleton (George, Charlotte e Louis di Cambridge) e dopo lo stesso Harry. Chance d’indossare la corona di fatto non ne avrà.