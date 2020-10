Allarme pirati su una petroliera vicino all’Isola di Wight, ma erano solo migranti clandestini

Pirati in azione al largo dell’Isola di Wight, sotto le coste inglesi? No, erano solo migranti clandestini, infuriati per essere stati scoperti.

Ma sono intervenute le forze speciali britanniche. Erano in sette. Si erano nascosti nelle sentine della petroliera Nave Andromeda, ma, scoperti dall’equipaggio, erano passati all’attacco.

La Nave Andromeda e l’allarme pirati vicino all’Isola di Wight

La Nave Andromeda (si chiama così), batte bandiera liberiana. Era partita da Lagos, in Nigeria, il 6 ottobre, diretta a Southampton.

Lo Special Boat Service (SBS) ha preso il controllo nel giro di nove minuti dall’imbarco con un raid aereo e marittimo. Quattro elicotteri, due Merlin e due Wildcat, sono arrivati in soccorso dei 22 membri dell’equipaggio, sono tutti salvi e illesi.

SBS è l’unità d’élite antiterrorismo marittimo della Royal Navy. Secondo una fonte, ha ordinato ai 22 membri dell’equipaggio di entrare nella cittadella della nave, un pronto soccorso utilizzato durante gli attacchi dei pirati poiché quando i clandestini hanno minacciato di uccidere “si temeva per la loro vita”.

I sette clandestini sono sotto la custodia della polizia dell’Hampshire. Non è noto se fossero armati.

Un monito per il futuro

La Nave Andromeda, lunga 228 mt e con a bordo 42.000 tonnellate di greggio, era stata segnalata per un dirottamento ma i legali che rappresentano i proprietari della petroliera alla BBC avevano detto che “al 100% era escluso un dirottamento”.

L’ex contrammiraglio della Royal Navy, Chris Parry, ha osservato che l’incidente è un monito per le autorità britanniche poiché “la prossima volta potrebbero essere dei terroristi”. (Fonte Daily Mail)