Polizia inglese, vietato rivolgersi a una persona chiamandola “signore” o “signora”

La polizia inglese non dovrà rivolgersi a una persona con “signore” o “signora” ma utilizzare forme appellative “neutre rispetto al genere”. Secondo quando riportato dal Daily Mail nel training per gli agenti di supporto LGBT+ è consigliato di “evitare di fare supposizioni sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere di una persona”. È ben lontano dall’immagine del tradizionale Bobby di pattuglia rappresentato dall’agente George Dixon, eroe della classica serie TV Dixon Of Dock Green trasmessa dalla BBC. Ma, commenta il tabloid britannico, per fortuna lo slogan allegro e disarmante, “Evening all”, ovvero Buona serata a tutti, non sembra eliminato dalle linee guida per gli agenti di Hertfordshire, Bedfordshire e Cambridgeshire. Utilizzando le leggi sulla Libertà di informazione.

La polizia inglese e la parità di genere

Sotto il titolo “Come essere accoglienti con LGBT+, si legge: “Quando saluti evita: signore, signori, signora, signore, ragazze, ragazzi, ecc.”. Nel training agli agenti viene chiesto di parlare dei propri partner senza usare “‘terminologia di genere come marito, moglie, lui o lei’. Nelle 43 forze armate in Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord, nella rete di supporto LGBT+ sono presenti degli agenti addestrati. L’ispettore Steve Alison, presidente della rete LGBT+ della polizia di Herts, ha dichiarato: “I nostri agenti appena formati saranno presenti nelle loro comunità. Questo lavoro è molto importante; nessuno dovrebbe sentirsi insicuro a causa della propria sessualità o identità di genere”.

Cosa dice la polizia inglese

La polizia dell’Hertfordshire ha dichiarato: “La comunità LGBT+ ha subito un’enorme discriminazione. Il nostro compito è aiutare chi ha bisogno. Incoraggiare piccole azioni da parte dei nostri agenti di collegamento LGBT+, come l’uso di un linguaggio inclusivo di genere, può fare molto per aiutare a guadagnare la fiducia della comunità LGBT+”.

Ma l’ex agente Harry Miller, appartenente al gruppo della campagna per la libertà di parola, sostiene che “per catturare i criminali è totalmente irrilevante”. Oliver Dowden, presidente dei conservatori e deputato dell’Hertfordshire ha affermato che la polizia dovrebbe concentrarsi sulla lotta alla criminalità, “non perdere tempo cercando di condizionare gli agenti affinché estendano la cortesia di base ai destinatari del loro servizio”.