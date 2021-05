Poliziotta accoltellata in Francia a Nantes: l’aggressore in fuga con la pistola dell’agente FOTO ANSA

Una poliziotta del corpo municipale di Nantes in Francia è stata accoltellata e ferita in modo grave ad una coscia da un uomo attualmente in fuga. Lo si apprende da fonti della polizia locale. L’aggressione è avvenuta venerdì mattina nei locali della polizia municipale a La Chapelle-sur-Erdre, a qualche chilometro da Nantes, nell’ovest del Paese.

Poliziotta accoltellata, si pensa a terrorismo

L’aggressione è avvenuta nei locali della polizia municipale a La Chapelle-sur-Erdre. Sul posto, dove è scattata una caccia all’uomo, sono già arrivate le teste di cuoio dei reparti antiterrorismo. La donna sarebbe stata ferita in modo grave ad una coscia ed è stata ricoverata in ospedale. L’uomo è in fuga a piedi ed ha portato con sé la pistola dell’agente, di cui si è impossessato.

Le condizioni della poliziotta accoltellata

La poliziotta accoltellata è stata ricoverata d’urgenza ma non è in pericolo di vita, da quanto si apprende sul posto. La caccia all’uomo procede serrata, al momento è stata ritrovata la sua auto, danneggiata da un incidente. Impegnati, 240 gendarmi, tiratori scelti, unità cinofile e un elicottero. Su Twitter, la gendarmeria ha lanciato un appello ai residenti ad “evitare la zona e rispettare strettamente le consegne”.