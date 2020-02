LONDRA – Avrebbe avuto rapporti se**uali con un detenuto rinchiuso nel carcere di massima sicurezza in cui lei lavorava come agente di custodia. Una relazione durata per mesi. Per questo una poliziotta britannica, la 40enne Stephanie Smithwhite, è finita a sua volta in carcere dopo una condanna a due anni di reclusione emessa da un tribunale locale.

Gli episodi contestati alla donna risalgono a due anni fa e sarebbero avvenuti della prigione di massima sicurezza di Frankland, vicino Newcastle, che ospita alcuni dei criminali più pericolosi del paese. Secondo l’accusa, la donna avrebbe intrapreso una relazione durata più di sei mesi con Curtis ‘Cocky’ Warren, 56 anni. Una relazione che il detenuto avrebbe sfruttato per farsi mandare in carcere anche droga e cellulari per comunicare con l’esterno.

I rapporti sarebbero stati consumati in cucina, nella lavanderia della prigione ma anche nella stessa cella del detenuto. Per non farsi scoprire la 40enne si sarebbe creata appositamente un buco nei pantaloni. In Aula la poliziotta ha negato che il buco nei pantaloni dell’uniforme fosse per uno scopo se**uale, ma il giudice ha detto che era difficile immaginare per quale altro motivo poteva essere stato creato. (fonte DAILY MAIL)