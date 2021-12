Un poliziotto è stato investito da un’auto ed è rimasto ferito gravemente. Il fatto è avvenuto in Svizzera sull’autostrada A3 la mattina di oggi, venerdì 10 dicembre, nei pressi di Niederurnen nel cantone di Glarona.

Poliziotto investito in autostrada

L’incidente è avvenuto durante il recupero di un camion con rimorchio bloccato nella neve. L’agente ha 37 anni e dopo l’incidente ha perso i sensi. A scriverlo è la Polizia cantonale di Glarona.

Il ferito è stato trasportato all’ospedale universitario di Zurigo da un elicottero. Il camion era bloccato sulla corsia d’emergenza dello svincolo verso l’area di servizio di Glarnerland. Durante il tentativo di liberare il camion dalla neve, un’auto ha investito l’agente ed ha in seguito tamponato l’auto della Polizia che era ferma al lato della strada.

Poliziotto della Stradale investito ed ucciso da un’auto a Posada (Nuoro)

Lo scorso luglio un’auto è piombata su Marino Terrezza, un agente della Polizia stradale di 36 anni, uccidendolo. E’ accaduto a Terrezza in provincia di Nuoro: l’agente era impegnato con un collega ad aiutare un’automobilista rimasto in panne.

La pattuglia della Polizia stradale si era fermata per aiutare una mamma e il figlio rimasti bloccati lungo la statale 131 Dcn con la loro Citroen C3 a causa di una foratura. Marino Terrezza e il collega erano scesi dall’auto di servizio per aiutare l’automobilista. La presenza dell’auto della Polizia e di quella in panne è stata segnalata con lampeggianti e bandiera. Il conducente di un autocarro, vedendo la pattuglia ha rallentato. Proprio in quel momento una Golf, per evitare forse di tamponarlo, ha sterzato piombando sul poliziotto.