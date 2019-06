Polonia, militare ubriaco parcheggia un carro armato... per strada

ROMA – Ubriaco, un militare ha deciso di andarsi a bere una birra a bordo… di un carro armato. Un carro ramato sovietico T-55 per la precisione. Tutto è successo in Polonia, nella città di Pajeczno.

L’uomo, un militare, ha parcheggiato il carro armato sul ciglio della strada, la via principale della città.

Quando gli agenti, dopo numerose telefonate, hanno deciso di recarsi sul posto per qualche secondo sono rimasti fermi increduli: davanti a loro c’era davvero un carro armato. A bordo c’era il militare, un 49enne, completamente ubriaco. Il militare avrebbe dovuto caricare il carro armato su un camion per portarlo in officina per una riparazione ma, evidentemente, complice qualche bicchiere di troppo, ha deciso di farsi prima un giro in città.

Un giro in città con un mezzo dal peso di trentasei tonnellate e, tra l’altro, sprovvisto di assicurazione.

Ci sono volute delle ore per convincere il 49enne a caricare il carro armato su un rimorchio. Ora il militare rischia fino a due anni di carcere.

Sui social, intanto, la foto del carro armato parcheggiato per strada ha già fatto il giro del mondo.

Fonte: Twitter, FanPage.