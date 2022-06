Eva Henger si collega con Pomeriggio Cinque e cammina per la prima volta davanti alle telecamere. La showgirl ed ex attrice a luci rosse, ad aprile ha avuto un gravissimo incidente di auto in Ungheria mentre era in compagnia del marito Massimiliano Caroletti. In collegamento aggiorna i telespettatori delle sue condizioni di salute.

In collegamento dalla clinica dove è ricoverata c’è anche la figlia Jennifer Caroletti. Al momento dell’incidente, Eva Henger e il marito stavano andando a prendere il cagnolino proprio per lei. La ragazzina però, fortunatamente non era in auto dato che si trovava a scuola.

Eva Henger: “Fino ad ottobre con le operazioni siamo a posto”

Eva Henger, nel collegamento dichiara: “Fino ad ottobre con le operazione siamo a posto”. Poi parla il dottor Lorenzietti che spiega: “Da quando è tornata è un’altra persona. È stato un percorso duro ma il grosso è stato fatto. Avrà bisogno di tempo, farà fisioterapia ma siamo sulla strada giusta”.

Eva Henger cammina per la prima volta davanti alle telecamere

Poi Eva Henger si alza dal letto dell’ospedale e muove i primi passi in diretta tv. Jennifer commenta anche il rapporto della sorella Mercedesz con Edoardo Tavassi a L’Isola dei Famosi: “L’importante è che lei sia felice e che non abbia problemi”.