Anche a Prato, come in altre città italiane, i festeggiamenti per la vittoria della semifinale contro la Spagna sono sfociati in episodi di violenza. In questo caso addirittura contro le forze dell’ordine che erano di pattuglia per recarsi sul luogo di un incidente. E invece è degenerata con alcune persone che sono salite sul furgone della Polizia Municipale, ferendo una vigilessa di 20 anni.

Prato, la vigilessa ferita durante i festeggiamenti

Ciò che avrebbe dovuto essere una festa è degenerato quando è transitato in piazza San Marco un furgone Renault della polizia municipale. Dal centro stava cercando di raggiungere via Valentini, dove si era appena verificato un incidente che niente aveva a che fare con i festeggiamenti per la Nazionale. Le due vigilesse a bordo, illese ma spaventatissime, hanno lanciato l’allarme alla centrale . Le prime ad arrivare sul posto sono state due colleghe, un istante dopo una di loro è stata colpita alle spalle da uno sconosciuto con una bottiglia di vetro.

L’agente di 20 anni a quel punto è stata accompagnata dai colleghi al pronto soccorso. Per lei un referto di 10 giorni di prognosi. Fortunatamente solo dei lividi per vigilessa, che poi alla fine è stata dimessa.

Non solo Prato, a Cuneo ubriaco investe due giovani in motorino

Stessa notte, stessa storia. Questa volta a Cuneo dove sempre durante i festeggiamenti per la vittoria dell’Italia contro la Spagna. Uno scontro frontale tra un’auto e uno scooter, sul sagrato di piazza Galimberti, dove il transito era vietato alle auto. Una Fiat Punto blu e alcune moto stavano girando tra curve, impennate e colpi di clacson, quando l’utilitaria si è scontrata frontalmente con un motorino con a bordo un cuneese di 20 anni e una ragazza di 14. La scena è stata ripresa da alcuni presenti con i loro cellulari. La quattordicenne, con un violento trauma facciale, è stata portata dall’ambulanza in ospedale a Cuneo: le sue condizioni non sono preoccupanti. Il ventenne, anche lui con un trauma facciale, è andato in ospedale da solo.