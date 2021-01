Le previsioni della veggente che usa gli asparagi sulla Royal Family: due divorzi, il ritorno di Harry e…

Blitz dice

Ristoratori, solo alcuni in realtà anche se moltiplicati dal rimbombo dei media, stasera fuori legge aprono. Ai clienti e al virus. Non eroici ribelli, sono arcigni gendarmi della “roba” loro e buttafuori della salute pubblica. Segnarseli questi ristoranti e locali, in agenda di buoni indirizzi. Buoni per non andarci più.