LONDRA – Il principe Edoardo, quarto e ultimo figlio della regina Elisabetta, è stato criticato per uno "sfrontato abuso di denaro pubblico": ha utilizzato un jet privato, costato ai contribuenti circa 6.800 euro, per un viaggio di 214 km da Poole nel Dorset e Tamworth, Staffordshire.

Edoardo ha partecipato a un evento per la commemorazione della morte della sovrana anglosassone Aethelflaed, “Signora dei Merciani”, avvenuta 1.100 anni fa, figlia maggiore di Alfredo il Grande, re del Wessex. Un biglietto del treno di prima classe, osserva il Daily Mail, sarebbe costato circa 283 euro a persona.

Graham Smith del gruppo anti-monarchico Republic ha fortemente criticato lo “sperpero” del conte di Wessex rispetto ai fondi pubblici e detto al tabloid britannico: “E’ un palese abuso di denaro pubblico. Se fosse un deputato, sarebbe davvero nei guai”. “Andrebbe seriamente esaminato lo sperpero dei reali. Avrebbe dovuto utilizzare i mezzi pubblici o le auto, a una frazione del costo sostenuto”.