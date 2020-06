Il principe Filippo e la Regina Elisabetta in una foto di archivio Ansa

ROMA – Il principe Filippo Mountbatten, duca di Edinburgo e consorte della Regina Elisabetta, si appresta a compiere 99 anni.

La prossima settimana, il 10 giugno, cade il giorno del suo compleanno.

Compleanno in tono assolutamente low-profile, stante il lockdown in Gran Bretagna che impedisce, fra l’altro, ai sudditi di Sua Maestà perfino di fare l’amore con i propri partner se non conviventi sotto lo stesso tetto.

Niente celebrazioni, inviti ufficiali, dame e cavalieri, festeggiamenti a corte.

L’informatissimo Daily Mail prevede un semplice pranzo a due, moglie e marito come una qualunque coppia agé.

Il principe Filippo, da parte sua, è ormai abituato a un tono schivo e appartato, ben lontano dalla mondanità più che esibita e attraversata a tutto gas negli anni ruggenti della dorata giovinezza.

Figli e nipoti dovranno accontentarsi di una telefonata di auguri.

Filippo ed Elisabetta del resto sono in splendido isolamento nel castello di Windsor da prima di Pasqua.

Non era mai successo, mai una permanenza così prolungata insieme nei lunghi anni del regno.

Il principe Carlo in Scozia, i duchi di Cambridge William e Kate nel Norfolk, Harry e Meghan a Los Angeles, si collegheranno forse via Skype o Zoom.

Filippo si è ritirato, è in pensione, ormai dal 2017: da allora il suo motto è “no fuss, no bother”, nessuna concessione cioè a clamori o dar l’idea di dare fastidio.

Il Daily Mail dà conto della riservatezza del principe citando una cugina e amica di infanzia, Lady Mary Butter, con il quale condivide un avo di primo rango nel Gotha aristocratico, lo zar Nicola I di Russia.

E a una gossip girl di 95 anni non si può non dar credito. (fonte Daily Mail)