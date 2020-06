LONDRA – Il principe consorte, Filippo Mountbatten, compie 99 anni. E tutta la famiglia, dalla regina Elisabetta al principe Carlo, passando per i duchi di Cambridge William e Kate Middleton, gli fanno gli auguri.

Grandi assenti, i duchi di Sussex, Harry e Meghan Markle, che almeno sui social non danno segno di ricordarsi dell’anniversario.

William e Kate hanno postato sull’account ufficiale Instagram Kensington Royal tre immagini che ritraggono il principe Filippo insieme alla duchessa, al duca e alla regina.

Simili le immagini postate dal principe Carlo: anche lui ha pubblicato sull’account di Clarence House una vecchia foto in bianco e nero che lo vede in compagnia del padre in barca, poi una più recente e quindi un’immagine di Filippo con Elisabetta.

Il principe Filippo e la regina Elisabetta

Filippo, un tempo principe di Grecia, e la regina Elisabetta hanno ormai festeggiato i 73 anni di matrimonio. I due, lontani cugini, si conobbero nel 1939 al Royal Naval College di Dartmouth: all’epoca lui aveva 18 anni, lei appena 13.

Iniziarono una corrispondenza epistolare e si incontrarono diverse volte finché nel Natale 1943 Filippo fu ospite al castello di Windsor.

Nel febbraio del 1947 Filippo fece richiesta di cittadinanza britannica, rinunciando al suo titolo di reale greco e adottando il cognome di Mountbatten.

Il matrimonio venne celebrato a Westminster Abbey il 20 novembre del 1947. “Pazienza e tolleranza”, come hanno spiegato alcuni esperti di cose reali al Daily Mail, hanno fatto sì che il matrimonio durasse nel tempo.

Ma anche passioni diverse, come hanno dimostrato in questo lungo periodo di convivenza forzata per quarantena. Elisabetta ama montare i suoi pony, Filippo preferisce dipingere.

Il segreto della loro serena convivenza, sostengono gli esperti sentiti dal Mail, consisterebbe proprio nel fatto che durante il giorno i due trascorrono di fatto vite separate, mentre si incontrano solo a pranzo e a cena.

“Come hanno ricordato anche loro pubblicamente ai loro anniversari di nozze, sono tolleranza in abbondanza e molta pazienza i segreti per un matrimonio felice”, ha sottolineato al Mail Joe Little, caporedattore della rivista Majesty. (Fonte: The Daily Mail)