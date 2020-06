LONDRA – Nuovi rumors sul caso del Principe Filippo, che negli ultimi tempi, causa lockdown, non è più apparso pubblicamente accanto alla Regina Elisabetta.

Secondo alcuni tabloid d’oltreoceano, la morte di Filippo era ormai diventato un dato certo.

Poi la firma del Principe, apparsa sulla comunicazione di Palazzo, resa ufficiale sulla pagina social della Royal Family, ha rasserenato i sudditi.

Ma ora a far tornare alla ribalta le voci della presunta morte del 98enne (il 10 giugno spegnerà 99 candeline) è una frase del figlio, il Principe Carlo, rilasciata durante un’intervista.

“Sento terribilmente la mancanza di mio padre e dei miei nipoti” ha detto Carlo a Sky News per la serie After the pandemic: our new world.

“È terribilmente triste quanto possano mancare amici e parenti, ma per fortuna almeno puoi parlare con loro al telefono e occasionalmente fare questo genere di cose con FaceTime. Ma non è la stessa cosa. Vorrei davvero abbracciarli” ha aggiunto.

“Non vedo mio padre da molto tempo. Avrà 99 anni la prossima settimana. Tutto questo è molto triste, non poter vedere i miei genitori e i miei nipoti. Insomma, manca qualcosa”. Forse questa è la volta buona per mettere tutti a tacere, anche se i complottisti sembrano rimanere in agguato e pronti a stravolgere le notizie.

La frase di Carlo si riferisce ovviamente alle misure di sicurezza che impongono ancora il distanziamento sociale.

Ancor più, se si pensa che Carlo è risultato positivo al coronavirus.

