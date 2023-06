Attesa delusa per il principe Harry che deve presentarsi all’Alta corte di Londra per una storica testimonianza nella causa contro il Mirror Group Newspapers (Mgn), il gruppo editoriale del tabloid Mirror, sulle presunte intercettazioni illegali ai danni del duca di Sussex nel periodo compreso fra il 1995 e il 2011.

Il Principe Harry in tribunale a Londra

Secondo infatti quanto annunciato dal suo legale David Sherborne non è prevista per oggi la presenza in tribunale del principe e ci sarà quindi da attendere sino a domani.

Per la prima volta da oltre un secolo un membro della famiglia reale britannica, in questo caso il figlio del sovrano regnante Carlo III, si deve presentare per testimoniare in una corte di giustizia del Regno Unito. Harry è arrivato ieri a Londra dalla California dopo il compleanno della figlia Lilibet.

La guerra di Harry e Meghan alla Royal Family è finita

Harry e Meghan sarebbero intenzionati a fermare la loro “offensiva mediatica” contro la famiglia reale. E’ quanto si legge sul tabloid Sun che cita una fonte vicina ai Sussex.

“Un periodo della loro vita è finito, perché non c’è più niente da dire”. Stando al giornale di Rupert Murdoch si è quindi conclusa la stagione di massima tensione coi Windsor dopo i clamori suscitati dall’attività del principe Harry e della consorte su vari media: dalle interviste con le tv americane, alla loro docuserie su Netflix, fino alla pubblicazione dell’esplosiva autobiografia del duca dal titolo ‘Spare – Il Minore’ con rivelazioni rivolte soprattutto contro il fratello maggiore ed erede al trono William e la moglie Kate.

La resa dei conti con la Royal Family, seguita al traumatico strappo del 2020 e al trasferimento negli Stati Uniti, si sarebbe esaurita in mancanza di altro materiale a disposizione dei Sussex.

I progetti dei duchi di Sussex

Inoltre i duchi, dopo mesi di grande esposizione mediatica, si vogliono concentrare su altro. Harry alla prossima edizione fra quattro mesi degli Invictus Games, i giochi riservati ai reduci e mutilati di guerra di cui è patron, oltre alle battaglie legali a Londra con i tre principali gruppi editoriali della stampa popolare britannica.

Mentre la moglie Meghan, ex attrice e modella, ha di recente firmato un contratto con una agenzia di Hollywood per esplorare un nuovo percorso professionale.