Principe Harry: droga e alcol a fiumi tra 28 e 32 anni per non pensare alla morte di Lady Diana (Foto d’archivio Ansa)

Il principe Harry confessa di aver assunto droga e bevuto alcol a fiumi quando aveva tra i 28 e i 32 anni. Lo ha fatto per non sentire il dolore per la morte della madre, Lady Diana.

Harry adesso ha 36 anni, quindi stiamo parlando degli anni a cavallo tra il 2012 e il 2016. Diana è morta il 31 agosto 1997, quando lui non aveva ancora compiuto 13 anni.

Principe Harry tra alcol e droga dopo la morte di Lady Diana

Alcol, droga, ansia e attacchi di panico. Dai 28 ai 32 anni il principe Harry ha vissuto il periodo più buio della sua vita dopo la morte della madre, Lady Diana. Un “incubo” che il reale ha raccontato in dettaglio nel nuovo documentario ‘The Me You Can’t See‘, in onda dal 20 maggio 2021 su Apple TV.

Il venerdì o il sabato sera, ha rivelato, “bevevo tanto alcol quanto se ne beve in una settimana. Non perché mi divertissi ma perché cercavo di nascondere” il dolore. “Prendevo droghe per sentire meno”, ha aggiunto Harry parlando con Oprah Winfrey nella serie. Ricordiamo che Oprah ha anche intervistato il principe e sua moglie Meghan Markle poco tempo fa.

Harry e William contro la Bbc per l’intervista con l’inganno a Lady Diana

I principi William e Harry si scagliano contro la Bbc e l’inganno con cui l’emittente britannica ottenne la nota intervista del 1995 con la loro madre Diana. Secondo il principe William, quell’intervista peggiorò il rapporto tra i suoi genitori e la paranoia di cui Lady D. soffriva”. Lo rende noto la Bbc.

Il duca di Cambridge si è detto molto rattristato e chiede che quell’intervista non vada mai più in onda. In una dichiarazione separata, il principe Harry denuncia “l’effetto a catena di una cultura dello sfruttamento e pratiche non etiche” che alla fine hanno tolto la vita a sua madre. Harry, già più volte critico con i media, ha aggiunto di essere profondamente preoccupato dal fatto che pratiche come queste “siano ancora diffuse oggi”.