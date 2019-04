LONDRA – La regina Elisabetta ha deciso di vietare i gioielli della corona alla duchessa del Sussex Meghan Markle. Una decisione dettata per rimarcare la differenza di rango tra lei e Kate Middleton, che però ha fatto infuriare il principe Harry. Per il tabloid The Sun, il principe e marito di Meghan avrebbe tagliato ogni rapporto con l’anziana nonna.

In particolare, la regina ha vietato a Meghan di indossare i gioielli appartenuti a lady Diana, la madre di Harry. Fra gli oggetti ‘vietati’, stando al tabloid, c’è anche la tiara con perle a goccia indossata da Diana nel giorno delle sue nozze con Carlo nel 1982, che invece la cognata Kate ha portato elegantemente alle nozze reali in Spagna.

In passato, scrive The Sun, Elisabetta è stata felice di prestare pezzi pregiati della collezione di gioielli di famiglia a Diana e a Kate, ma con Meghan ha cambiato idea per via del suo comportamento: una situazione che si trascinerebbe sottotraccia da vari mesi.

Un fonte vicina a Buckingham Palace citata dal tabloid spiega: “E’ a discrezione della Regina e dei suoi fidati consiglieri quali pezzi della Collezione reale vadano prestati e a chi. Alcuni aspetti del comportamenti di Meghan, incluso il suo matrimonio reale, ha provocato irritazione a palazzo. Molto francamente, la Regina stessa è indispettita da alcune delle richieste di Meghan, specialmente come ‘ultima arrivata’ in famiglia”.

In pratica, nelle sue richieste la duchessa americana non sarebbe rispettosa delle gerarchie e non si renderebbe conto di essere gerarchicamente “meno importante” della principessa Kate. Per esempio, per il proprio matrimonio lei avrebbe scelto una tiara con gli smeraldi, ma la regina le avrebbe invece fatto indossare una di foggia moderna di diamanti e platino, facendo, a quanto pare, infuriare Harry, che sarebbe sbottato: “Ciò che Meghan vuole, lo avrà”. Secondo il Sun, il cognato William sarebbe stato informato di questa decisione sui gioielli, rinfocolando la presunta tensione con il fratello Harry.