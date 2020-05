Il principe Joachim del Belgio positivo al coronavirus: ha partecipato ad un “lockdown party” in Spagna (foto ANSA)

ROMA – Il principe Joachim del Belgio, nipote del re Filippo, è risultato positivo al coronavirus dopo aver partecipato a un evento in Spagna.

Lo ha confermato il Palazzo reale, che però smentisce le ricostruzioni della stampa spagnola secondo cui il terzogenito della principessa Astrid, sorella del re Filippo, si sarebbe recato a Cordoba per partecipare a una festa privata insieme a un gruppo di amici e familiari.

Il Palazzo conferma che Joachim ha viaggiato in Spagna nei giorni scorsi, ma per motivi professionali “nell’ambito di uno stage in un’azienda, e il 26 maggio ha partecipato a una riunione familiare“.

Sempre secondo la stampa spagnola, Joachim avrebbe anche violato le regole stabilite dalle autorità locali secondo cui le riunioni private sono permesse fino a un massimo di 15 partecipanti.

L’evento a cui avrebbe preso parte il principe, ne avrebbe contate invece una trentina e sarebbe stato un party per la fine del lockdown.

La polizia ha avviato le indagini e la multa prevista potrebbe raggiungere i 10mila euro.

Secondo le indiscrezioni, tutti i partecipanti alla festa sono in quarantena e il principe Joachim presenta lievi sintomi della patologia.

“Sono sorpreso e indignato dal fatto che in un momento di lutto nazionale spicchi un incidente del genere”, ha dichiarato Rafaela Valenzuela, delegata del governatore della Comunidad dell’Andalusia.

Non è comunque ancora provato se il principe abbia contratto il virus al party o in Belgio. All’inizio di maggio, infatti, il principe Laurent, zio di Joachim, aveva confermato alla stampa che il virus era entrato nella Famiglia Reale. (fonte HUFFINGTON POST)