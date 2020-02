ROMA – John Zurick ha 67 anni e fa l’addestratore di cani da caccia per la principessa Anna. L’uomo, nel Somerset britannico avrebbe “sparato alla moglie Debbie, da cui era separato, nell’ex tenuta di famiglia di Boris Johnson Poi l’uomo tentato il suicidio dopo che la donna gli aveva parlato del nuovo fidanzato”.

I fatti, secondo quanto riporta il Daily Mail, risalgono a sabato scorso: i paramedici sono intervenuti nella tenuta di famiglia del Primo Ministro ma non sono stati in grado di salvare la signora Debbie Zurick. La donna è stata trasportata in aereo in ospedale, dove rimane in condizioni critiche ma stabili. La coppia, che era stata sposata per 30 anni, allevava e addestrava clumber spaniel. In una foto del marzo 2016 postata su Facebook da Zurick si vede Johnson fuori dal cottage a Winsford, vicino a Minehead, con Boris, uno dei cani della coppia.

Nel 2013, gli Zurick acquistarono la proprietà dove il Primo Ministro ha trascorso parte della sua infanzia, dal padre di Johnson per £ 440.000. Stanley Johnson possiede la vicina fattoria risalente al XIV secolo nella tenuta di Nethercote, con la moglie Jennifer. Una terza casa nella proprietà è di Rachel, sorella del Primo Ministro Rachel. Gli Zurick erano clienti abituali e figura importanti nella Working Clumber Spaniel Society, di cui la Principessa Anna è presidente. Stanley Johnson ha detto al Daily Mail:”Siamo scioccati, sbalorditi e rattristati da questo tragico episodio”. Gli amici della coppia hanno affermato che la Zurick era “esasperata” dal comportamento del marito e si era trasferita in Irlanda a casa di un amico “per allontanarsi da tutto”. John sperava in una riconciliazione e quando ha scoperto che la moglie aveva un nuovo fidanzato, era rimasto sconvolto. Sembra che la Zurick, che si dice fosse stata curata per un cancro, sia stata colpita quando è tornata al cottage con un’amica per prendere le sue cose e accudire i cani dell’allevamento.

Fonte: Daily Mail