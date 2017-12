LONDRA – La foto del principino George insieme ad un combattente dell’Isis e scattata proprio fuori dalla scuola che frequenta. Questa l’immagine diffusa da Husnain Rashid, l’uomo arrestato il 22 novembre in Gran Bretagna con l’accusa di aver fornito ai terroristi dello Stato islamico informazioni e foto sulla famiglia reale come potenziali obiettivi per attentati terroristici. Tra i messaggi inviati da Rashid su Telegram spiccano in particolare quelli riguardanti il figlio di Kate Middleton e del principe William, il piccolo George.

Il sito dell’Huffington Post scrive che Rashid, 31 anni e originario di Nelson, è accusato di aver usato l’app di Telegram, la chat criptata, a scopi terroristici e in particolare nei confronti proprio del principino George. Inoltre al momento dell’arresto aveva pianificato alcuni viaggi in Siria, proprio nelle zone controllate dallo Stato islamico per unirsi ai combattimenti.