BRISTOL – A Bristol, in Inghilterra, si è aperto il processo a Ellie Wilson, professoressa di 29 anni, accusata di aver avuto un rapporto sessuale con un suo alunno 16enne nel bagno di un aereo, al ritorno da una gita scolastica in Africa, prima che atterrasse all’aeroporto londinese di Heathrow.

Secondo quanto emerso in tribunale, prima di “abbassare i pantaloni” e avere un rapporto completo, l’insegnante avrebbe praticato sesso orale all’adolescente, scrive il Daily Mail. In seguito al rapporto la Wilson aveva riferito al giovane di essere rimasta incinta ma che avrebbe abortito.

La professoressa, di Dursley, nel Gloucestershire, ha negato le quattro accuse di abuso della posizione e di rapporti sessuali con un minore e definito le affermazioni del giovane frutto di una “fantasia distorta“. Lo studente ha testimoniato al Bristol Crown Court, parlando protetto da uno schermo, e ha negato di essersi vantato con gli amici di aver avuto diversi rapporti sessuali con l’insegnante o aver fantasticato una relazione, come ha detto all’avvocato della difesa Anna Midgley nel corso dell’interrogatorio.

Il giovane ha parlato di “un legame che si è sviluppato” tra loro durante il viaggio all’estero, la Wilson peraltro si è dimessa dall’incarico dopo un’indagine scolastica, e che insieme agli altri studenti l’ultima sera del viaggio avevano bevuto alcolici. Ha riferito che dopo aver bevuto vino rosso con gli amici, a bordo dell’aereo, si sentiva “un po’ ubriaco” e che la Wilson lo aveva invitato a entrare nel bagno, come riportato da Bristol Live.

Ha affermato di aver lasciato cadere i pantaloni e che quando l’insegnante si è inginocchiata per praticare sesso orale aveva la schiena appoggiata sulla parete del bagno. Ha inoltre ammesso di essersi sentito “enormemente confuso” quando la Wilson gli ha annunciato la gravidanza e l’aborto. Alla professoressa è stato vietato l’insegnamento dal National College for Teaching and Leadership (NCTL).

Il pm Cornwall ha commentato: “E’ una donna che ha avuto una relazione clandestina con un ragazzo. Un’amante del rischio” e aggiunto che “l’alcol potrebbe aver inciso sul comportamento in aereo”. Dopo la gita scolastica, insegnante e allievo si erano incontrati in un ristorante: lui aveva comprato fiori e cioccolatini perché “pensava di avere una relazione con la Wilson”, ha riferito il pm.

Ai giurati è stato riferito che devono essere certi che ci sia stato un rapporto sessuale e un abuso della posizione da parte dell’insegnante ma il pm ha dichiarato: “È un giovane che non ha motivo di inventare questa storia”.