LONDRA – Rimane incinta dopo aver avuto un rapporto sessuale con un suo alunno 16enne nel bagno di un aereo durante una gita scolastica. Ellie Wilson, professoressa inglese di 26 anni, è accusata di molestie sessuali dopo aver avuto rapporti con uno studente 16enne durante un volo notturno verso Londra di ritorno da una gita in cui aveva fatto da accompagnatrice per tutta la classe.

La fiamma si sarebbe accesa poco prima della partenza e sul volo la prof avrebbe invitato l’alunno a seguirla nella toilette. Secondo quanto riporta il Mirror, dopo il rapporto la donna sarebbe rimasta incinta, anche se ha deciso di non portare a termine la gravidanza.

Secondo il racconto del ragazzo durante il processo, i due erano entrambi ubriachi quando la Wilson, che aveva un fidanzato in quel momento, avrebbe iniziato a baciarlo sull’aereo. “Ero scioccato”, ha aggiunto il giovane, ricordando che la donna ha proseguito per qualche minuto prima di fargli cenno di entrare in bagno.

Il ragazzo ha rivelato che sono stati diversi gli incontri tra i due dopo quel rapporto e che ad un cento punto la professoressa gli avrebbe detto di essere incinta di lui ma che avrebbe abortito.

La vicenda è stata scoperta solo quando un altro alunno della scuola si è reso conto della relazione e ha minacciato di rivelare tutto se la 29enne non si concedeva anche a lui. I fatti contestati alla donna risalgono al periodo tra agosto e settembre 2015 quando la scolaresca era andata in vacanza accompagnata dalla prof.

L’insegnante denunciata e allontanata dalla scuola e ora è in attesa che si stabilisca una sentenza.