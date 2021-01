Professoressa a processo per aver fatto sesso con uno studente di 15 anni: lei nega, ma quelle foto in topless…

Una professoressa di 35 anni, moglie e mamma, è stata giudicata colpevole per aver fatto sesso con uno studente minorenne. L’episodio è avvenuto ad Aylesbury una cittadina nel sud dell’Inghilterra. Secondo gli investigatori, la donna avrebbe avuto un rapporto con l’allievo dopo una festa. Lo avrebbe avvicinato e sedotto, poi lo avrebbe fatto salire in macchina fino a un campo, dove i due avrebbero consumato il rapporto.

Al termine del processo, scrive il Daily Mail, la giuria ha ritenuto la professoressa, Kandice Barber, colpevole di aver causato o incitato un bambino a svolgere attività sessuale e non colpevole per altri due reati contestati: invio di materiale p*rnografico e di aver approfittato della sua posizione di superiorità per intimidire il giovane.

La donna rischia ora di finire in carcere. In precedenza era già stata giudicata colpevole di aver inviato un video di lei mentre si toccava circondata da sex toys ed era stata condannata in un primo processo lo scorso anno per aver inviato al ragazzo foto di lei in topless.

Professoressa a processo per aver fatto sesso con uno studente di 15 anni

Dopo il primo incontro, i due avrebbero si sarebbero visti altre volte. Il ragazzino ha svelato di sentirsi “preoccupato e spaventato” quando le voci sulla loro presunta relazione si sono diffuse nella sua scuola. Kandice aveva “minacciato” l’alunno dicendogli che la relazione fosse stata scoperta, avrebbe fatto anche il suo nome. Lo studente aveva inoltre raccontato di incontri nel bosco a base di rapporti orali. Ma la professoressa ha sempre negato questi fatti.

Infine il minorenne ha dichiarato, quando ascoltato per la prima dalla Polizia, di avere mentito al preside “negando la sua relazione, perché la donna gli aveva detto di essere rimasta incinta e quindi sarebbe stato preso dal panico”.