BERLINO – Dramma dell’immigrazione in Germania.

Un richiedente asilo respinto ha strappato dalle braccia di sua madre un bimbo di 5 anni alla stazione di Wuppertal e si è gettato con il piccolo sui binari della ferrovia all’arrivo del treno.

L’uomo, di nazionalità indiana, era arrivato nel Paese nel marzo del 2010 e avrebbe dovuto essere rimpatriato il prossimo mese. Secondo i media locali avrebbe tentato di farsi del male per evitare il rimpatrio, ma non ci sono spiegazioni sul motivo che l’abbia spinto a prendere con sé anche il bimbo.

Fortunatamente il piccolo è rimasto solo leggermente ferito, mentre il suo aspirante assassino è rimasto illeso. La madre del piccolo, che era sulla banchina della stazione con gli altri figli di uno e tre anni, è stata aiutata da alcuni viaggiatori che sono riusciti a portare in salvo il bimbo.

La polizia ha fatto sapere che l’uomo era loro noto e che in passato aveva già tentato il suicidio. “La famiglia a cui ha preso il figlio non lo conosceva. Lui semplicemente ha afferrato il piccolo che si è trovato davanti senza dire una parola. Quindi è saltato sui binari ed è corso incontro al treno che stava arrivando in quel momento. Il conducente è riuscito a fermarsi, ma il primo vagone è passato sopra i due. Il piccolo ha avuto solo delle abrasioni, mentre l’uomo è illeso. Adesso è accusato di tentato omicidio ed è stato portato in una struttura psichiatrica”, hanno spiegato le autorità al Daily Mail.