CARDIFF – Ha contratto una gravissima infezione dopo aver provato diverse scarpe a piedi nudi in un negozio. E’ cominciato così il calvario della piccola Sienna Rasul, 4 anni appena, colpita da una infezione al piede che le è quasi costata la vita. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] .

La vicenda è ambientata a Cardiff, in Galles, dove la piccola vive ed era uscita a fare compere con la sua mamma Jodie Thomas. Il giorno dopo aver comprato l sue scarpette nuove la bambina ha cominciato a piangere dal dolore. Il medico di famiglia ha intuito che a far soffrire la piccola era una brutta infezione al piede. Di qui la corsa in ospedale e la diagnosi sconvolgente: la piccola stava incontro a sepsi.

La bambina ha trascorso cinque giorni in un letto d’ospedale con una flebo attaccata prima di avviarsi verso un lento recupero. “Sono rimasta davvero scioccata – ha raccontato la madre – quando i medici mi hanno detto che era tutto dovuto alle nuove scarpe. Normalmente lei usa dei calzini, ma è estate, quindi indossava dei sandali a piede nudo ma le scarpe che le piacevano probabilmente erano state provate da altre ragazzine ed è così che Sienna ha contratto l’infezione”.