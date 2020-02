Psicosi Coronavirus: a Lione bloccato pullman dall’Italia. E fra 2 giorni c’è la Juve…

ROMA – Pensavate che la psicosi da Coronavirus fosse esclusiva dell’Italia in Europa? Vi sbagliate. A Lione, nel sud della Francia, è stato bloccato un pullman proveniente dall’Italia settentrionale. E’ quanto scrivono i media locali spiegando che lo stop del mezzo è scattato dopo che una passeggera ha chiamato la polizia, allarmata dalla “forte e anomala tosse” dell’autista del mezzo. E fra due giorni c’è Lione-Juventus, andata degli ottavi di finale di Champions League…

Lione: il Flixbus bloccato per Coronavirus.

I passeggeri del pullman della compagnia Flixbus, sottolinea il sito de Le Progres, sono stati bloccati questa mattina, intorno alle 7 all’autostazione di Perrache e al momento “restano confinati”. “Tutti i passeggeri sono confinati fino a nuovo ordine”, riferisce l’Agenzia regionale di Salute.

Mobilitate anche il Soccorso d’Urgenza e Santé Publique France per valutare la situazione. Il bus, in provenienza da Milano, si è fermato a Torino e Grenoble, prima di arrivare a Lione intorno alle 7 del mattino ha riferito un giornalista di BFM-TV.

Coronavirus: in Italia superati i 200 casi.

Dopo la notizia del quarto decesso in Italia (quello di Bergamo), il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, ha detto che i casi nella regione sono 165. Sommati ai 22 del Veneto, i nove dell’Emilia Romagna, sei in Piemonte (tre guariti) e uno nel Lazio (due persone sono guarite) si ha un totale di 203 casi confermati in Italia.

Il totale dei casi in tutto il mondo.

Il totale dei decessi, includendo quindi gli aggiornamenti di domenica, è aumentato a 2.592, con i contagi accertati che si sono portati a 77.150 e i dimessi dagli ospedali saliti a 24.734, con un aumento di 1.846 unità.

La provincia dell’Hubei, l’epicentro dell’epidemia, ha avuto ieri 149 morti, 398 nuove infezioni e 1.439 guarigioni, facendo salire i numeri complessivi, rispettivamente, a 2.945, 64.287 e 16.738. Un solo morto di ieri (23 febbraio), invece, è relativo alla provincia di Hainan. (Fonte Ansa).