Pulizie in casa completamente nuda: ex cameriera di hotel ora guadagna 110 euro all’ora (foto ANSA)

Una donna inglese, che lavorava per l’impresa di pulizie in un hotel, ha deciso di licenziarsi per effettuare pulizie nelle case completamente nuda. Con questo sistema arriva a guadagnare 95 sterline (circa 110 euro) all’ora.

Un lavoro però che ha precise e, soprattutto, rigide regole: “Nessuno può toccare né scattare foto, e nessun tipo di ‘extra’ è contemplato. Semplicemente arrivo, faccio il mio lavoro, e me ne vado” spiega la donna.

Claire O’Connor, 35 anni, sposata e con tre bambini, ha messo su la sua impresa “Fantasy Clean” e ora pulisce le case di sconosciuti completamente nuda o indossando solo lingerie. C’è però un codice di regole molto rigide che i clienti devono rispettare: “Nessuno può toccare – spiega al Mirror – né scattare foto, e nessun tipo di ‘extra’ è contemplato. Semplicemente arrivo, faccio il mio lavoro, e me ne vado”.

Prima di accettare un incarico si informa sui clienti così da non trovare brutte sorprese all’ultimo momento. Una sessione di pulizie in nudo totale le frutta 95 sterline all’ora, che diventano 85 solo in topless e 75 se indossa lingerie, oppure vestita da cameriera sexy. Claire con il tempo ha ampliato la sua attività e dispone anche di alcune dipendenti.