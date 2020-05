ROMA – Preparatevi a due settimane di quarantena. Se vi beccano fuori regola, è una multa da mille sterline e/o anche la deportazione, avverte Giampaolo Scacchi.

Questo a partire da giugno. Superata la quarantena, liberi (o quasi) tutti. Potete prendere il sole nei parchi, giocare a golf o a pallone. Ma…in ambito familiare.

Il piano britannico che prevede di esentare la Francia dalla quarantena di 14 giorni per chi arriva nel Regno Unito dovà essere applicato a tutti gli stati membri dell’UE, ha avvertito la Commissione europea.

Il timore è che gli inglesi che rientrano nel Regno Unito dalla Florida debbano rimanere in quarantena ma non sarebbe così per chi arriva dalla Francia.

I ministri UE hanno inoltre affermato che se i cittadini europei possono liberamente spostarsi tra gli Stati, potrebbero bypassare il paese in cui risiedono e partire dalla Francia.

Tony Smith, ex direttore generale della Border Force, polizia di frontiera, ha dichiarato al Daily Telegraph:”Se i francesi avranno un procedimento diverso è difficile che possa funzionare in modo operativo”.

Emmanuel Macron avrebbe chiesto l’esenzione a Boris Johnson domenica scorsa e a seguito della telefonata, entrambi i leader hanno presentato una dichiarazione congiunta in cui si parla di esenzione per chi arriva dalla Francia.

Un portavoce della Commissione europea ha affermato che nel periodo di transizione, prima di uscire definitivamente dall’UE alla fine dell’anno, la Gran Bretagna è ancora soggetta alle regole dell’Unione sulla libera circolazione.

“Le restrizioni alla libera circolazione, così come le restrizioni alla revoca, devono rispettare i principi di proporzionalità e della non discriminazione”, ha affermato.

“Ci aspettiamo che in questo caso il Regno Unito applichi lo stesso tipo di esenzione a chi arriva da altri Stati membri e che si trovano in una situazione epidemiologica simile alla Francia”.

Secondo il programma del governo britannico, tutte le persone che arrivano negli aeroporti, nei porti e sui treni Eurostar dovranno fornire un indirizzo nel quale si isoleranno immediatamente per 14 giorni.

Le autorità effettueranno controlli a campione, con sanzioni fino a £ 1.000 di multa ed espulsione per chi viola la quarantena.

Qualsiasi viaggiatore del Regno Unito che desidera andare in vacanza per due settimane in paesi diversi dalla Francia non potrà tornare sul posto di lavoro per quattro settimane: due di ferie e due di quarantena al rientro in Gran Bretagna.

Le uniche esenzioni per altri paesi e territori rientrano nelle zone di libero spostamento: Irlanda, Jersey, Guernsey e Isola di Man.

Altre esenzioni sugli arrivi riguardano le merci fondamentali, come forniture mediche e cibo, medici, scienziati e forze dell’ordine. (Fonte: Daily Mail)