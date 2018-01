LONDRA – Dagli aerei dello squadrone Dambusters della RAF (la Royal Air Force britannica) scomparirà l’illustre stemma tondo rosso, bianco, blu e giallo.

La squadriglia da bombardamento creata nel corso della seconda guerra mondiale diventò celebre per aver aver preso parte all’audace raid di Dambuster nel 1943, la cosiddetta missione “Attacco alle dighe” contro la Germania su bombardieri pesanti Avro Lancaster immortalata nel film “Dambusters” del 1955.

Il nuovo F-35B della 617° squadriglia della RAF avrà un logo diverso, chiamato “ciambella grigia” sul lato di ogni aereo, così da essere meno appariscente in volo.

Il leggendario squadrone Dambusters è stato ricostituito a dicembre dopo essere stato sciolto nel 2013.

“I Dambusters sono stati formati quasi 75 anni fa per uno scopo molto speciale, per portare in servizio una tecnologia all’avanguardia in una missione molto speciale,” ha detto il comandante di stormo John Butcher, al comando della nuova squadra.

“E posso vedere molti parallelismi con quanto ci viene chiesto di fare attualmente. Stiamo portando in servizio una tecnologia molto speciale, ancora una volta per una missione molto, molto speciale, che consiste nella segretezza e la capacità di combattimento aereo nella difesa del Regno Unito. Penso che i piloti del 617° squadrone sarebbe molto felici di vederlo ricostituito per uno scopo speciale. Rimane fedele al compito affidatogli: essere all’avanguardia nella storia dell’aeronautica; credo ne sarebbero fieri”, ha detto il comandante Butcher.

Il logo non sarà disegnato ma incorporato, solo il tondo grigio identificherà come britannico lo squadrone, scrive il Daily Mail. L’equipaggio ha lavorato a stretto contatto negli Stati Uniti presso la US Marine Corps Air Station Beaufort. Lo squadrone avrà sede a Marham, nel Norfolk. L’aereo sarà pilotato da piloti della RAF e della Royal Navy e opererà da terra e via mare.