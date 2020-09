Rapporto sessuale in strada in pieno giorno: coppia arrestata a Belfast

Due senzatetto sono stati arrestati dopo essere stati sorpresi mentre avevano un rapporto sessuale in strada a Belfast, in Irlanda del Nord.

Una coppia è stata sorpresa mentre consumava un rapporto sessuale in pieno giorno in una strada di Belfast, in Irlanda del Nord.

Natasha Rice, 34 anni, e Adrian Butler, 51 anni, sono stati arrestati ed entrambi si sono dichiarati colpevoli di atti osceni in luogo pubblico davanti al giudice.

Come riporta il tabloid Sun, i due, entrambi senzatetto, sono stati condannati un mese di prigione, ma la condanna è stata sospesa.

Sono stati iscritti nel registro degli autori di reati sessuali per un periodo di cinque anni.

Amanti focosi in strada ad Ancona

Una scena simile era stata immortalata qualche giorno fa ad Ancona.

L’episodio si era consumato nel pieno centro del capoluogo marchigiano, nella centralissima via Dalmazia.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, due amanti, lui 62 anni, lei 50, hanno scelto l’esterno dell’Ostello della gioventù appartandosi su una scalinata.

I due, completamente ubriachi, non hanno fatto caso ai tanti che passavano in strada in quel momento.

La coppia avrebbe proseguito con il rapporto sessuale anche quando alcuni passanti si sono fermati in strada riprendendo il tutto con gli smartphone.

Tra i passanti, però, c’era anche una pattuglia di militari dell’Arma.

Per i due è scattata così una multa di 10mila euro ciascuno come previsto dopo la depenalizzazione del reato di atti osceni in luogo pubblico. (fonti SUN, CORRIERE ADRIATICO)