Se sei di colore non sfuggi al razzismo degli inglesi. Anche se sei un avvocato, ti prendono per l’imputato.

Ecco l’esperienza dell’avvocato di colore Alexandra Wilson. Vittima di un fenomeno spontaneo di razzismo inglese. Per ben tre volte, nel giro di un giorno, in tribunale è stata scambiata per l’imputato. Commenta Giampaolo Scacchi: Sembravano passati i tempi descritti da Walter Scott in Ivanohe, quasi mille anni fa. In fondo fanno parte del Governo Johnson ministri figli di immigrati indiani. Così il ministro dell’Economia e quella dell’Interno.

Il fatto ha provocato un certo scombussolamento. Al punto che Lord Reed, presidente della Corte Suprema, si è sentito in dovere di intervenire. Contro “l’ignoranza e il pregiudizio inconscio” che devono essere necessariamente affrontati dall’ordinamento giudiziario.